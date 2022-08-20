Джапарова: «Москва заплатит за все. Приближается день освобождения Крыма»

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Новости Украины

В министерстве иностранных дел Украины озвучили новую порцию угроз в адрес России и Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в частности, в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

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«За преступные и кровавые методы «сбора земель», которые Москва использует для возвращения своего звездного имперского часа, Россия должна заплатить своим статусом крупной региональной силы, серьезного международного партнера, постоянного члена СБ ООН. Средневековая имперская идеология существования и развития этого государства несовместима с современностью и должна кануть в прошлое», – пишет Джапарова.

По ее словам, «Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы помочь этому процессу очистки состояться».

«Крым, с которого началась эта кровавая война за реинкарнацию трупа российской империи, должен стать и последней точкой в ее завершении. Причем если мы все, Украина, Европа и мир, хотим жить в мире и безопасности, в условиях экономической стабильности и развития, это должно произойти не через десятки лет, а достаточно быстро», – продолжает замминистра.

Также она уверяет, что в Крыму «чувство приближения освобождения от российской оккупации, в прямом смысле, витает в воздухе».