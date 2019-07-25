Джемилев продолжает бредить «развалом РФ» и «возвращением Крыма»

25.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве продолжают тешить себя иллюзиями о возвращении Крыма и развале Российской Федерации.

Об этом, в частности, в интервью интернет-изданию «Апостроф» заявил ставший депутатом новой Верховной рады по спискам порошенковской партии «Европейская солидарность» меджлисовец Мустафа Джемилев, отвечая на вопрос, как планируется возвращать Крым.

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«Есть целый комплекс методов, в том числе и создание мощной коалиции. К сожалению, то, что удалось сделать Петру Порошенко, сейчас идет на снижение. Во многом возвращение Крыма будет зависеть от того, что произойдет в России. Подавляющее большинство экспертов говорят, что возвращение Крыма возможно после смены власти там. Потому что, исходя из национальных интересов Российской Федерации, вторжение в Украину, в том числе оккупация Крыма, нанесли большой ущерб России. И любой руководитель будет думать, как вывести свою страну из изоляции», – сказал Джемилев.

Вторым вариантом «возвращения Крыма» украинский политик считает «возможный распад Российской Федерации, наподобие распада Советского Союза».