14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Джемилев рассказал, как ему снилась еда в советской тюрьме

Первые дни после подачи заявления о голодовке, заключенный находится с сокамерниками, которые нередко поднимают бунт, боясь смерти “политического”, которого вскоре переводят в “одиночку”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом, ссылаясь на собственный опыт, заявил в интервью киевскому изданию Украинская правда экс-глава крымско-татарского меджлиса и украинский нардеп Мустафа Джемилев, который в советское время 15 лет провел в заключении и голодал 303 дня.

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По его словам, примерно на 7-й или 10-й день голодовки, как правило, уже есть своеобразный “трупный” запах изо рта. В этом случае могут начать кормить принудительно и делать уколы.

“Думаю, Сенцов действительно согласился на принудительное кормление, и это правильно. Потому что если бы он не согласился, уже можно было бы считать дни до его смерти”, – сказал он, уточнив, что, если и без его согласия, то “это тоже хорошо”.

Постепенно отказывают органы, постоянная слабость, головокружение, говорит Джемилев.

“Засыпаешь – все равно пища снится”, а надзиратели постоянно пугают – “ты скоро умрешь”, – отмечает он.

На 40-й день Джемилева водили к психиатру. Он считает, что публичная огласка голодовки поможет заключенному избежать объявления его “больным”.

Выход из голодовки не менее опасен и на 30-й, и 303-й день отказа от еды. Джемилева, например, два месяца “держали” в больнице Омска. Из-за огромного аппетита, вспомнил он, можно переесть и “будет заворот кишок”, твердая пища тоже вредна.