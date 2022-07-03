Эхо Сергеевки: лицемерный траур в Одессе

Новости Украины

В Одессе траур. Флаги оккупантов приспущены, развлекательные мероприятия запрещены — люди про себя, а власти нарочито скорбят о погибших в Сергеевке, курортном поселке в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Там, где, по информации украинских военных, «три «высокоточные» российские ракеты Х-22, выпущенные дальними бомбардировщиками Ту-22М3, попали в жилой многоэтажный дом и две базы отдыха».

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По состоянию на 2 июля — поиск людей под завалами еще идет — погибло 22 человека, среди них дети, 74 получили ранения. Официальная версия Украины: теракт со стороны РФ, о чем заявили все — от главы местной военной администрации до клоуна. А СБУ открыла уголовное производство по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Так как одна из баз принадлежит Молдавии, она, конечно, тоже возбудит что-то — западные партнеры разожгут страсть.

Со стороны России официально мы пока имеем только высказывание Дмитрия Пескова:

«Я хочу еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре».

Ну, это понятно — официоз. А вот придворное шакалье как всегда отличилось. Ботофермы со своими предводителями с обеих сторон, которым нет никакого дела до далекой Сергеевки, не преминули высказаться еще до того, как все трупы были посчитаны, до того, как стало хоть примерно понятно, что случилось.

Ночью, после взрывов, меня разбудили мессенджеры — видео ошарашило: вот женщина кричит, нет, воет, потому что где-то в руинах застрял ее ребенок и не подает признаков жизни, кто-то звонит в «скорую»…

Ты еще не понимаешь, что это за ужас, спешишь почитать «выдатных» блогеров (а некоторые даже когда с Украины в Россию переезжают, не перестают быть «выдатнымы»), а у них уже все готово, все по полочкам.

«Это вам за 2 мая!», — сообщают с одной стороны поребрика. «Орки всегда говорят про 2 мая, а сами что творят?!», — тут же прилетает обратка.

Иногда даже кажется, что они в связке работают, и тупые трафаретные выводы лежат у них в специальной папочке под названием «Ляпнем, когда нечего будет сказать». И нет, чтобы утра дождаться — посмотреть, почитать, как одни соседи из девятиэтажки в Сергеевке других соседей в большие черные пакеты складывают. Вернее то, что от них осталось, то и складывают — руки, ноги… И Песков же еще раз пояснил «лидерам мнений» — «по гражданским не работаем»… В общем, я к тому, что иногда даже в желании выслужиться лучше промолчать.

Теперь Сергеевка. Когда-то, после взрыва в одесском жилом комплексе «Тирас», я уже сказал, что делать однозначные выводы и ставить жирную точку в подобного рода трагедиях невозможно до тех пор, пока на месте работает только одна сторона «экспертов» — украинская. Которая при желании может квалифицировать обломки ракет хоть как марсианские. Только зачем, если есть Россия.

Мы же можем только предлагать версии. Одну из них высказал Шарий, сославшись на официальное сообщение украинских правоохранителей, датированное мартом. Согласно ему, еще три месяца назад в той самой Сергеевке был задержан «пособник террористов, передававший россиянам информацию о расположении военных объектов».

Откуда передавал? Правильно, из Сергеевки! Значит, эти военные объекты там все-таки были, во всяком случае на момент начала СВО. Значит, и цели бить по мирному населению не было. Также, по информации телеграм-канала «Одесские катакомбы», «удару подвергся и корпус санатория (базы отдыха).

То есть, скорее всего, там базировались иностранные наемники, за которыми ВКС РФ ведут охоту».

Помимо этого, «за Сергеевкой дальше от берега есть поселок Беляевка. Там располагаются военные склады. И раньше по ним прилетало. Если посмотреть на крышу турбазы, то она повреждена и обвалилась. Возможно летело в Беляевку, но калибр был сбит, либо попало «не туда». Люди говорят, что слышали хлопок сверху. И прилет был не один». Хлопок сверху — объясняю тем, кто живет мирной жизнью — это работа ПВО.

Ну а теперь то, о чем в Одессе и области знают даже дети — ту же тероборону начали размещать в детсадах, школах, больницах, санаториях, турбазах еще ДО 24 февраля, а позже в непредназначенные для военных целей объекты массово свозили служащих ВСУ.

Другое дело, что за четыре месяца они покинули места дислокаций. Мирняк это все наблюдает, но зафиксировать не может — одно несанкционированное фото и здравствуй СБУ с изменой родине. Мирняк для того и существует, чтобы запугивать его и им прикрываться (кстати, а это не «нарушение законов и обычаев войны»?). А потом — логично же — только и остается, что скорбеть и проклинать «орков».

А что касается траура, то не хотел в данном случае проводить аналогии со 2 мая. Но не я это начал. Поэтому просто продолжу, если так угодно. Штука в том, что восемь лет назад в Доме профсоюзов сгорели — в том числе — и случайные прохожие.

Вместе с тем, в девятиэтажке в Сергеевке наверняка находились люди, смотревшие в момент прилета очередной эфир Монтян, в котором она традиционно советовала не платить коммуналку и ждать Россию. Но только сейчас на Украине война. А 2 мая 2014 года никакой войны в Одессе не было, Одесса даже не была объявлена зоной проведения антитеррористической операции. Поэтому сегодня я не скорбел по Сергеевке…

Потому что я и не переставал скорбеть — мой траур по всем невинно убиенным Украиной жителям Одесской области длится с 2014 года. Причина — следствие, понимаете?