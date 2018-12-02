Экономика становится первостепенной задачей ЛДНР

02.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Избрание нынешних глав ДНР и ЛНР было обеспечено в первую очередь открытой поддержкой Москвы, но теперь им нужно заработать собственный ресурс доверия.

Об этом в эфире канала российского журналиста Юрия Котенко заявил глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-премьер ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас новые главы республик пользуются тем ресурсом доверия, который предоставлен им поддержкой Москвы. Им надо накопить собственный ресурс доверия. Это надо сделать конкретными действиями, направленными на улучшение жизни граждан республик», – отметил Бородай.

Также он затронул тему выборов, которые 11 ноября прошли в республиках, обратив внимания, что они прошли без эксцессов.

«Оба кандидата, которые стали действующими главами республик, были открыто поддержаны Москвой, что и составило основу их электорального ресурса, это обеспечило Пушилину и Пасечнику очевидный успех на выборах. Вне зависимости от того, как эти выборы проходили, в какой обстановке, правильные кандидаты или неправильные, все были допущены или не все – меня эта история слабо волнует. Выборы прошли без эксцессов, диверсий и всего прочего не было допущено”, – подчеркнул экс-премьер ДНР.

Он также добавил, что существование республик Донбасса напрямую зависит от Москвы, а потому если там считают наиболее оптимальными фигурами Пасечника и Пушилина, то “такие операторы и должны на Донбассе быть”.

При этом глава “Союза добровольцев Донбасса” убежден, что на переговорах в Минске уже давно ничего не решается, а потому нет смысла говорить о внешней политике, которую могут проводить избранные главы республик.

«Всё остальное, что они могут дальше делать – это внутренняя экономика Донбасса, которая нынче, мягко выражаясь, не в блестящем состоянии. Если они сделают какие-то шаги, которые будут направлены на то, чтобы облегчить экономическую ситуацию, чтобы жизнь становилась несколько лучше, то значит – всё правильно», – резюмировал Бородай.