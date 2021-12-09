Экономист рассказал, как США и ЕС усугубили украинскую инфляцию

Новости Украины

Хотя в этом году инфляция в Украине ожидается на уровне 7,3%, есть все основания полагать, что она будет выше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины.Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инфляция сейчас по Украине выше, чем прогнозировалось. Это понятно, и в принципе это факторы наши. А вот что касается факторов инфляции в мире, действительно, по США за девять месяцев до 6,2 процента инфляции – это самый высокий показатель за последние 30 лет. То же самое касается Евросоюза, то же самое касается других стран. То есть идет рост цен на товары как следствие коронавируса, есть проблема с логистикой, проблема с поставками», – отметил экономист.

«Я могу привести пример контейнерных перевозок. Если до коронавируса контейнер из Китая в США стоил примерно 4,5 тысячи долларов, то сейчас он стоит 20. И перспектив, что он вернется к той старой цене нет. Это ляжет на конечный продукт, на цены, и, соответственно, это ляжет на инфляцию. Плюс допечатывали развитые страны. Это количественное смягчение в Штатах, допечатывали доллары, в ЕС допечатывали. Поэтому в принципе инфляционные процессы разболтаны», – считает эксперт.

«Сказать, что это не воздействует на Украину – это воздействует и очень серьезно. Есть наша инфляция, есть инфляция еще долларовая, если просуммировать инфляцию гривны с долларом, то ваши сбережения, если они находятся там в долларах либо находится в гривнах, они не покрываются никакими депозитами, никакими ставками по депозитам», – добавил Плотников.

«Естественно, есть факторы, которые могут взорвать ситуацию. Это не только политические – мы пока не знаем, куда у нас идет пандемия, будет ли она хуже, будет ли она лучше. Какие-то военные угрозы и противостояния на востоке Украины, мы не знаем ситуацию с ценами на мировых рынках. В этом году выросли цены на продукцию украинского экспорта, но одновременно подросла, мягко говоря, цена и на газ. И тенденция по нефти сейчас высокая. Поэтому у меня очень такое сомнительное впечатление от 7,3 процента инфляции, которая запланирована в этом году», – резюмировал экономист.