Экс-чиновник Интерпола: Украинская власть нанимает фашистов для патрулирования

03.04.2020, Киев, Игорь Петров

В городах Украины ухудшается криминогенная ситуация из-за начавшегося экономического кризиса, но власть не только не хочет наводить порядок, она еще и привлекает радикальные организации для патрулирования улиц.

Об этом в эфире телеканала 112 Украины заявил народный депутат VI созыва, экс-глава украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема – в том, что эпидемия приводит к резкому обнищанию населения. И мы же знаем, какая у нас криминогенная ситуация в стране. Мы же знаем, что по нашим городам бегают банды под различными названиями, вооруженные, имеющие право на ношение оружие и так далее. Сегодня одним из основных вопросов становится резкое ухудшение криминогенной ситуации. Второй вопрос – что мы готовы противопоставить этому?

У нас уже мэр Киеве нанял фашистов проверять людей, тех, кто за рубежом считаются террористическими организациями, фашистскими организациями. Но у нас мэр нанял эти организации наводить порядок. Министерство культуры этих людей успешно финансирует для воспитания молодежи.

Надо наводить порядок в стране, кризис дает такую возможность. Но я не вижу никого, что готов решиться сделать этот шаг», – сказал Куликов.