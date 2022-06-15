Экс-чиновник НАТО: На хрен такой Альянс нужен Украине?!
НАТО не смогло предотвратить ни один конфликт, а там, куда вмешивался Альянс, история заканчивалась предательством и бегством.
Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отставной американский военный усомнился в том, что Альянс является нужной организацией.
«Что НАТО предотвратило или что НАТО остановило? НАТО остановило войну? НАТО предотвратило войну? НАТО пока что, во главе с Соединенными Штатами Америки, бросило своих союзников и драпануло из Афганистана. И теперь бросило Украину.
Украина с нами, с НАТО, пошла и в Афганистан, и в Ирак, когда нам нужно это было. А теперь, когда Украине нужно, мы говорим: «А, извините, вы не НАТО». Да на хрен такое НАТО нужно! Что они объединили?», – заявил Табах.
Спасибо!
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