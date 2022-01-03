Экс-глава «Нафтогаза»: «Придется воровать газ. Потом россияне будут нас добивать»

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Новости Украины

Высока вероятность того, что Украине не хватит запасов газа на эту зиму, а потому придется прибегнуть к несанкционированному отбору российского газа, идущего в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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По его словам, Украине придется импортировать в существенных объемах (от двух до трех миллиардов кубометров) газ в первом квартале 2022 года, чтобы покрыть пиковые нагрузки, вызванные низкой температурой.

Одним из вариантов Коболев называет пессимистичный сценарий, когда «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

«В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным», – отмечает автор.

«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года. Размер финансового ущерба в такой ситуации считать нет смысла, так как он будет гораздо больше, чем потери на разнице в цене покупки и продажи газа плюс утраченные доходы от транзита российского газа до конца 2024 года», – опасается экс-глава «Нафтогаза».

Он прогнозирует, что с большой вероятностью это приведет к запуску «Северного потока-2» и отказу «Газпрома» от использования украинского маршрута при полном молчаливом согласии западных партнеров.

При этом он добавляет, что варианта к возврату к импорту газа из России этой зимой не будет.

«К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать», – резюмирует Коболев.