Экс-командир «Айдара»: Никто не ждал, что после Авдеевки русские попрут дальше

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 21:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование рассчитывало, что взяв Авдеевку, российское руководство рассредоточит освободившиеся резервы на проблемных участках фронта, а ВС РФ не пойдёт вперёд на плечах отступающего противника.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование рассчитывало, что взяв Авдеевку, российское руководство рассредоточит освободившиеся резервы на проблемных участках...

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«Фразу «обстановка стабилизируется» я бы перевёл с военного на человеческий, как наши защитники делают там всё возможное и пытаются закрепиться, а удастся или нет – 50 на 50. Где-то так я бы это понимал. Обстановка там очень тяжёлая.

Произошло то, чего, по крайней мере, диванные, тыловые эксперты и аналитики, вроде меня, не спрогнозировали. Дело в том, что было такое мнение, что после взятия Авдеевки русские перекинут значительное количество резервов, которые освободились, для усиления своего наступления на других участках фронта, таких как работинский участок, таких как купянский участок, где они тоже пытались наступать, но им явно не хватало сил.

Было мнение, что когда эти силы освободились после взятия Авдеевки, а она связывала приблизительно 40-тысячную группировку, что их раскидают усиливать другие участки фронта», – сказал Дикий.

Однако прогнозы не оправдались.

«Российское командование пошло другим путём, они их всех оставили там, и всю эту сорокатысячная группировка кинули дальше продавливать фронт на том же участке, на плечах отступающих наших частей – сразу продвигаться, не давать нашим закрепиться на новых позициях, а сразу их подвигать и подвигать.

Учитывая ещё, что Авдеевка стоит на господствующей высоте (это было одной из причин, почему мы могли её так долго удерживать), теперь, соответственно, русские с этой господствующей высоты простреливают те населённые пункты, которые стоят ниже», – объяснил грустный нацист.

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