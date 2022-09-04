Экс-посол Литвы в США: Если Украина проиграет, через 5 лет Россия вернёт Прибалтику

04.09.2022  02:14 (Мск), Вильнюс
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Дзен, Политические диверсии, Прибалтика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Беглые российские либералы, белорусские «змагары» и власти стран Прибалтики должны делать всё для поддержки Украины в борьбе с Россией.

Об этом в рамках конференции «Форум свободная Россия» в Вильнюсе заявил депутат литовского Сейма, экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Все сейчас думают об одном: как победить войну против путинского режима в Украине? Потому что мы знаем, что, если проиграем, Вильнюс станет Бучей через 5 – 6 лет. Рига, все мы. Как раз, чтобы победить войну с путинским режимом на Украине, что вы можете сделать? Мы сейчас работаем с белорусскими партизанами изнутри, чтобы остановить эту чертову машину? И вы (обращается к залу – ред.) можете очень многое сделать.

Вы в России имеете очень много друзей и некоторые даже живете в России. Делаем общий план! И кто будем в этом участвовать, тот будет участвовать в сотворении будущего. И будущего сожития – тоже.

Конечно, мы знаем, что тысячу лет живем и будем жить еще тысячу лет (бок о бок – ред.), но сейчас сотворяется будущее мира. Разведки у нас очень хорошие, мы знаем, кто работает на той или иной стороне. Так давайте, братья и сестры, работать с одной целью – победа Украины над путинским режимом, и тогда все встанет на свои места», – говорил Павиленис.

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