Экс-посол США признал, что СВО спровоцировали американцы

Новости Украины

Начав Специальную военную операцию на Украине, президент РФ Владимир Путин поступил ужасно, однако в аналогичных геополитических условиях США отреагировали бы точно так же.

Об этом в эфире YouTube-канала российского либерального журналиста, одного из подписантов писем против СВО Михаила Зыгаря заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди говорят – Путин лжёт. Он не лжёт о том, что главное, что он делает это то, что он считает, и не без оснований, недопустимым любое иностранное военное вмешательство в культурном и стратегически важном для России регионе. И честно говоря, если бы это происходило в районе, близком к США – в Карибском бассейне, в Мексике или Канаде, мы бы тоже отреагировали. Но это не значит, что то, что он сделал – это хорошо», – заявил Мэтлок.

Он подробно изложил, почему Россия считает для себя угрозой происходящие на Украине, напомнив, что нынешний президент Украины во время избирательной кампании обещал мир.

«Но когда была предпринята попытка соблюдать Минские соглашения и вести переговоры с отколовшимися субъектами Донбасса, он отказался от этого. По сути, правые элементы в Украине, вероятно, попытались бы его устранить, если бы он следовал соглашениям. Дело в том, что Украина неоднократно отказывалась выполнять Минские соглашения. Но нет, я не говорю, что реакция России была правильной», – отметил Мэтлок.

«Дело в том, что мы живём не в каком-то абстрактном мире, мы живём в реальном мире, и страны будут реагировать, когда видят, что враждебные иностранные элементы привозят к их границам военный контингент. США всегда на это реагировали. Почему наши люди не совсем понимали последствий этого, я не знаю. Я был тем человеком, который ещё с 90-х говорил – не начинайте расширять НАТО, вам это не нужно. Это вызовет самый настоящий ответ, если вы в какой-то момент не остановитесь. Россия примет всё, но только не Украину и Грузию. И я не верю, что какое-либо российское правительство могло бы согласиться с расширением НАТО на Украину и Грузию. Так, что мне кажется, что эту войну можно было предотвратить», – резюмировал Мэтлок.