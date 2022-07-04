Экс-посол США: Украине надо жертвовать территориями

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Новости Украины

Украине нужно понимать, что иногда необходимо жертвовать какими-то территориями, чтобы обеспечить жизнеспособность собственной государственности.

Об этом в эфире YouTube-канала российского либерального журналиста, одного из подписантов писем против СВО Михаила Зыгаря заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия ощущает своё покровительство за этническими русскими, оказавшимися за пределами СССР. Очевидно, что это очень важно для президента Путина. Есть способы, которые, по сути – Украина могла бы договориться, что в течение определенного периода времени они будут уважать юридическую независимость отколовшихся государств. Есть прагматические пути, если мы хотим покончить с некоторыми из этих постоянных обращений к абстрактным принципам, которые не согласуются с реальностью. Действительно в интересах всех прекратить боевые действия, остановить разрушения», – объяснял Мэтлок.

Он предупредил, что Запад уже устаёт предоставлять помощь Украине, тогда как Россия останавливаться не собирается.

«Давайте посмотрим правде в глаза, Европа и США просто устанут постоянно обеспечивать новую помощь Украине. Наша собственная политика такова, что почти наверняка президент потеряет контроль над конгрессом на следующих выборах. Большой проблемой является инфляция. Значительная часть инфляции усугубляется санкциями на экспорт российской нефти. Это не сильно навредило России, потому что они экспортирует нефть в другие страны. Мне кажется, нас ждёт некое охлаждение со стороны Запада в плане поддержки Украины. Я не сомневаюсь, что Украина скажет, что они не должны уступать ни дюйма. Но я бы на это сказал – если посмотреть в прошлое на Зимнюю войну СССР против Финляндии, которую начал Сталин, чтобы остановить это, финнам пришлось отказаться от какой-то части территории. Они отдали Выборг и ещё что-то», – напомнил экс-посол.

Он добавил, что вместо того, чтобы демонизировать Россию, стоило просто решить вопросы с предоставлением прав русским.

«Когда у вас есть существенные меньшинства, вам нужно предоставлять им определённые права. Я уверен, что это нужно наконец-то понять. И не смотреть на Россию как на исторического врага и на зло, особенно со стороны тех, кто не был в Российской Империи, это действительно искажение. Мне кажется, что это неспособность создать необходимую степень местной автономии, если дело доходит до использования языка и культуры, было просто необходимо. Если преимущественно русскоязычные районы восточного юга будут жить счастливо в украинском государстве – это же главное», – резюмировал Мэтлок.