Экс-президент Эстонии: Россия – не враждебная, а вражеская. Финны всегда притворялись в дружбе и готовились к войне

Анатолий Лапин.  
11.12.2025 12:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 285
 
Дзен, НАТО, Прибалтика, Русофобия, Финляндия, Эстония


Теперь Европа готова к противостоянию с Россией на порядок лучше, чем в момент, когда Москва начала СВО.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Теперь Европа готова к противостоянию с Россией на порядок лучше, чем в момент, когда...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть громкие заявления президента Макрона. Есть большие финансовые возможности Германии. Есть датская армия, которая закупает все очень быстро. Раньше такого не было. Есть шведская экономика, которая очень хорошо продумана и способна на многое. Есть финны, которые готовились к тотальной обороне, притворяясь, что у них хорошее отношение с Советским Союзом, и что это им выгодно в экономическом плане. Есть болгары, которые хорошо видят, что происходит на территории, которую я бы назвала вражеской, а не просто враждебной.

Есть страны, которые являются крупнейшими армиями в Центральной и Восточной Европе. Мы смотрим на ситуацию с разных сторон, и поэтому у нас есть все возможности.

Честно говоря, я чувствую себя гораздо безопаснее на восточном фланге НАТО, чем три года назад», – заявила Кальюлайд.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить