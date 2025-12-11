Экс-президент Эстонии: Россия – не враждебная, а вражеская. Финны всегда притворялись в дружбе и готовились к войне
Теперь Европа готова к противостоянию с Россией на порядок лучше, чем в момент, когда Москва начала СВО.
Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть громкие заявления президента Макрона. Есть большие финансовые возможности Германии. Есть датская армия, которая закупает все очень быстро. Раньше такого не было. Есть шведская экономика, которая очень хорошо продумана и способна на многое. Есть финны, которые готовились к тотальной обороне, притворяясь, что у них хорошее отношение с Советским Союзом, и что это им выгодно в экономическом плане. Есть болгары, которые хорошо видят, что происходит на территории, которую я бы назвала вражеской, а не просто враждебной.
Есть страны, которые являются крупнейшими армиями в Центральной и Восточной Европе. Мы смотрим на ситуацию с разных сторон, и поэтому у нас есть все возможности.
Честно говоря, я чувствую себя гораздо безопаснее на восточном фланге НАТО, чем три года назад», – заявила Кальюлайд.
