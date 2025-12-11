Экс-президент Эстонии: Россия – не враждебная, а вражеская. Финны всегда притворялись в дружбе и готовились к войне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Теперь Европа готова к противостоянию с Россией на порядок лучше, чем в момент, когда Москва начала СВО.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.