Экс-«регионалы» грозят вернуться в политику Украины

30.08.2018, Москва, Елена Острякова

В легальное политическое поле Украины уже начинают возвращаться политики, выступающие за нормализацию отношений с Россией.

Об этом в эфире одной из российских радиостанций заявил бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот.

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«Движение русских украинцев в легальном поле. Есть Медведчук, Женя Мураев. Нестор Шуфрич начинает поворачиваться понемногу, слава Богу, Андрей Портнов, Лена Бондаренко. Есть, в конце концов, «бронепоезд, стоящий на запасном пути»: Азаров, Олейник. Нас много, и мы скоро войдем в политику», – сказал Кот.

Он уверяет, что его движение «Парус», которое зарегистрировано в России, сможет очень быстро легализоваться и принять участие в парламентских выборах.

«У нас на Украине есть партия-партнер, которую я сейчас называть не буду. Она готова в любую секунду предоставить нам возможность поучаствовать в выборах, когда мы решим, что мы готовы. Мы не самоубийцы. Придет время – выйдем. Сейчас работаем в подполье. Пока в украинском истеблишменте не появится русское начало, которое для некоторых станет концом, ничего хорошего в этой стране не будет», – сказал Кот.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее среди противников Майдана разгорелись споры о «Партии русских украинцев», создание которой анонсировал Юрий Кот.

Политики, которых Кот упомянул в качестве пророссийских, зачастую делают противоречивые заявления.

Так, Виктор Медведчук накануне уверял, будто бы почти половина жителей ЛДНР готовы на возвращение в состав Украины – эти данные категорически опровергли в руководстве Донецкой народной республики.

Депутат Евгений Мураев заявлял, что считает украинской территорией российский Крым и Донбасс, проголосовавший за независимость от Киева.

Экс-депутат Елена Бондаренко также известна тем, что во времена Виктора Януковича заявляла о готовности объединяться с партией националиста Олега Тягнибока ради отстаивания украинского интереса по расторжению «кабального газового контракта» с Россией.