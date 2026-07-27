Российское общество все больше требует от своей власти более радикальных действий в отношении киевского режма.

Об этом в беседе с вынужденным покинуть родной город после начала СВО экс-депутатом горсовета Николаева Максимом Невенчанным заявил бывший советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России нарастает не усталость, а злость. То, что удавалось сдерживать, а у нас власть сдерживала вот такое отношение. Поэтому у нас и улицы, и памятники, и литература… Вот памятник Шевченко, вот гостиница «Украина», вот Киевский вокзал. То есть, это была определённая пропагандистская работа, которая в русском народе сдерживала нарастание агрессии по отношению [к украинцам]. До сих пор ресторан «Тарас Бульба», украинская музыка, хожу туда регулярно поесть», – сказал Казаков.

По его мнению, Владимир Путин даже перестал повторять о братстве с населением Украины, чтобы не вызывать раздражение в обществе.

«Сейчас эти дальние удары, которые в глубину России идут, – ну, какой идиот подумал, что это усталость породит? Мы ещё вообще учебников по истории не читали, как и что это вызывают у русского человека – это за дубину схватиться – и «убейте их всех». Вот в чём проблема сейчас в России. Начинается, это диагностировано, давление на власть. Теперь уже не стратегия «в Генштабе принимают решение об уровнях эскалации», а это давление огромной массы людей – повышайте до предела», – говорит политолог.

Он подчеркнул, что киевский режим думает, что «подливает масло в огонь усталости», но не понимает, чем это чревато.