Экс-замначальника Генштаба ВСУ: Русские стянули тьму техники на востоке
Создавая неприступные рубежи на южном направлении, русские одновременно подтянули серьёзный ударный кулак на востоке.
Об этом на канале «Politeka» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Модератор канала привёл данные спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого о том, что русские под Купянском и Красным Лиманом собрали группировку «из более 100 тысяч военнослужащих». Сейчас на лиманско-купянском направлении сосредоточена очень мощная группировка – «более 900 танков и 370 РСЗО»
«Зарубежные источники говорят о том, что группировка из Купянска, Харьковская область, и потом Сватовское, Лиманское направление, чуть южнее – где-то около 120 тысяч и сотни тысяч (видимо, просто сотни – ред.) бронетехники.
То есть россияне тоже готовились к летне-осенней кампании, и это заключалось не только в том, чтобы построить достаточно мощную систему обороны на юге (Херсонская и Запорожская область, где идут сейчас боевые действия, и наши войска осуществляют наступательные действия тактического масштаба, но так или иначе постепенно продвигаются вперёд), но и в том, чтобы создавать резервы в живой силе и бронетехнике.
«Причём, это не только старая бронетехника, которую они снимают, восстанавливают боеготовность, насколько возможно как-то модернизируют, но и новые танки, как Т-90, боевые машины поддержки танков «Терминаторы» и так далее.
То есть широко используются их средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, то есть подавления. Мы видим, как наличие этих средств и вооружений как в системе обороны Запорожской области, так и в войсках группировки, которая действует на востоке нашей страны», – прокомментировал Романенко.
Спасибо!
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