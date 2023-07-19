Экс-замначальника Генштаба ВСУ: Русские стянули тьму техники на востоке

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Создавая неприступные рубежи на южном направлении, русские одновременно подтянули серьёзный ударный кулак на востоке.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор канала привёл данные спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого о том, что русские под Купянском и Красным Лиманом собрали группировку «из более 100 тысяч военнослужащих». Сейчас на лиманско-купянском направлении сосредоточена очень мощная группировка – «более 900 танков и 370 РСЗО»

«Зарубежные источники говорят о том, что группировка из Купянска, Харьковская область, и потом Сватовское, Лиманское направление, чуть южнее – где-то около 120 тысяч и сотни тысяч (видимо, просто сотни – ред.) бронетехники. То есть россияне тоже готовились к летне-осенней кампании, и это заключалось не только в том, чтобы построить достаточно мощную систему обороны на юге (Херсонская и Запорожская область, где идут сейчас боевые действия, и наши войска осуществляют наступательные действия тактического масштаба, но так или иначе постепенно продвигаются вперёд), но и в том, чтобы создавать резервы в живой силе и бронетехнике.

«Причём, это не только старая бронетехника, которую они снимают, восстанавливают боеготовность, насколько возможно как-то модернизируют, но и новые танки, как Т-90, боевые машины поддержки танков «Терминаторы» и так далее. То есть широко используются их средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, то есть подавления. Мы видим, как наличие этих средств и вооружений как в системе обороны Запорожской области, так и в войсках группировки, которая действует на востоке нашей страны», – прокомментировал Романенко.