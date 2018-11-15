Эксперт: Хватит верить бредням, будто «Запад образумит Украину»

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Уповать на то, что Запад когда-то «образумит» Украину, – абсолютный абсурд, поскольку результаты Евромайдана полностью устраивают США.

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил заместитель директора Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Хоть раз Франция, Англия, Германия надавили на Киев, чтобы они выполняли Минские соглашения? Никогда этого не было! Европа заинтересована в этом. Соединённые Штаты вообще ничего не теряют от кризиса на Украине. Они ни малейшего ущерба не понесли, но при этом они создали очаг напряжённости на наших границах и очаг напряжённости, который потенциально может ослаблять Евросоюз. США от этого кризиса в сплошном шоколаде!» – заявил эксперт.

«Весь проект «Украина» имеет смысл один – превратить население в антирусских манкуртов, а страну – в анти-Россию», – напомнил Шишкин.

«Евросоюз в нынешнем виде – это результат распада СССР. Обратите внимание, когда устроили всё это (Евромайдан – ред.) в 2014 году – как только Россия запустила интеграционные процессы, и возникла реальная угроза того, что Украина присоединится к Таможенному Евразийскому союзу», – добавил он.

Шишкин полагает, что никаких потрясений на предстоящих президентских выборах на Украине не будет – их не допустит Запад. А России следует осознать – ни один из кандидатов не является союзником Москвы, все это – функционеры проекта «анти-Россия» под разными вывесками.

«Полагаю, что выборы состоятся, «третьего тура» не будет, он совершенно не нужен хозяевам, и нам абсолютно не имеет значение, кого изберут на Украине», – сказал политолог.