Эксперт напомнил, как Порошенко поставил на уши Британию и США

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Жёсткие заявления команды избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу мира в Донбассе являются следствием того, что на Украине уже давно забыли об ответственности за свои слова.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, такие казусы на Украине не новинка.

«У нас действительно в стране произошла девальвация слова. Я всем напоминаю, когда у Порошенко хватило ума [британскому премьеру] Кэмерону сказать тогда, когда гуманитарный конвой первый заходил, что украинские ВВС разгромили российскую колонну бронетехники из 60 единиц, на биржах ранд южноафриканский упал даже. Это цена слова. Ему потом сказали: «Чувак, ты с ума сошёл или что? Что ты несёшь?» Все же вздрогнули, там Кэмерон начал чуть ли не военный кабинет поднимать, потому что всем ясно, что будет дальше, если вы реально отбомбились по российской бронеколонне. Потом у нас сказали, гениально придумали, что «та зона перекрыта, там сейчас самолёты летать не могут». Ну со спутника сбили.

Понимаете, у нас же многое что забыли. Вы знаете, что страшную взбучку в Штатах получили люди, работавшие в отделе отслеживания ядерных испытаний, взрывов. Их начальник ворвался и кричал: «Вы идиоты, почему вы мне не сообщили, что русские применили ядерное оружие на Донбассе? Министр обороны Украины это заявил. А вы тут сидите, почему я это узнаю?» Но никто не мог представить, что министр обороны может такое сказать. Мы в Украине уже и не такое слышали, на самом деле», – отметил политолог.