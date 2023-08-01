Эксперт объяснил, как Африка поможет «задушить» Францию и Украину

Владимир Гладков .  
01.08.2023 19:16
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Смена власти в Нигере и возможный приход туда российских войск станет сильным ударом по ВПК Франции – одного из главных поставщиков оружия бандеровцам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Смена власти в Нигере и возможный приход туда российских войск станет сильным ударом по...

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«Сейчас в Нигер, к этому недосвергнутому Базуму, передислоцировались французские части. А Нигер – это последний поставщик урана во Францию.

И если мы сейчас выправляем ситуацию в Нигере, с полного согласия новых властей. И Францию мы – просто задушим. А Франция всё-таки один из главных поставщиков оружия на Украину – она этим гордится, пытается отобрать у американцев оружейные заказы, гонит туда много чего», – сказал Артамонов.

Более того, он подчеркнул, что с распространением влияния на Нигер, Россия становится самым сильным игроком в регионе.

«И как только мы ставим процесс под свой контроль, создаётся зона Мали, ЦАР, Нигер и Судан. А с Суданом – подписанное три года назад, но пока не реализованное, соглашение о создании нашей военно-морской базы.

И получается, что французская Африка становится российской Африкой. А там ниже ещё Эфиопия, Конго, и т.д.» – добавил эксперт.

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