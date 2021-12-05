Эксперт предложил привлечь к ответственности чиновников Смольного за плохую уборку улиц

05.12.2021  13:56 (Мск), Москва,
Фёдор Иванов.  
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ЖКХ, Россия, Санкт-Петербург


Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков прокомментировал работу коммунальных служб, не справившихся со снегопадом, обрушившимся на Петербург. Он отметил, что города, не имеющие таких финансовых возможностей, намного лучше справились с уборкой улиц, чем Северная столица. Причем подобная ситуация возникает в городе не первый год.

Также он добавил, что, если проблемы никак не связаны со стихийными бедствиями или ЧП, вся ответственность за уборку лежит на коммунальщиках.

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Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков прокомментировал работу коммунальных служб, не справившихся со снегопадом, обрушившимся...


«Безусловно, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике. Однако объяснить одним этим бессилие города перед зимними осадками невозможно», — считает эксперт.

Простаков уверен, что в таком случае необходимо привлекать ответственных за транспортный коллапс чиновников. Кроме того, нужны перемены в организации работы коммунальных служб.

Напомним, осенью губернатор Северной столицы Александр Беглов заявлял о готовности города к предстоящей зиме. Однако обрушившиеся на Петербург циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» показали, что чиновники Смольного не способны своевременно реагировать на ситуацию.

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