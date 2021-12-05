Эксперт предложил привлечь к ответственности чиновников Смольного за плохую уборку улиц

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Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков прокомментировал работу коммунальных служб, не справившихся со снегопадом, обрушившимся на Петербург. Он отметил, что города, не имеющие таких финансовых возможностей, намного лучше справились с уборкой улиц, чем Северная столица. Причем подобная ситуация возникает в городе не первый год.

Также он добавил, что, если проблемы никак не связаны со стихийными бедствиями или ЧП, вся ответственность за уборку лежит на коммунальщиках.



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«Безусловно, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике. Однако объяснить одним этим бессилие города перед зимними осадками невозможно», — считает эксперт.

Простаков уверен, что в таком случае необходимо привлекать ответственных за транспортный коллапс чиновников. Кроме того, нужны перемены в организации работы коммунальных служб.

Напомним, осенью губернатор Северной столицы Александр Беглов заявлял о готовности города к предстоящей зиме. Однако обрушившиеся на Петербург циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» показали, что чиновники Смольного не способны своевременно реагировать на ситуацию.