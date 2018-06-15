15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Эксперт предложил украинской власти использовать ЧМ-2018 для обворовывания государства

Вопреки украинской пропаганде, граждане Украины будут смотреть чемпионат мира по футболу в России.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если судить по комментам ФБ и Твиттера, то вся Украина смотрела футбольный матч России на ЧМ-2018», – написал Охрименко.

Также, по его мнению, украинским властям не стоило запрещать трансляцию футбольных матчей, а напротив – нужно было дать народу «хлеба и зрелищ», чтобы проще было его обворовывать.

«Сложно оценить, сколько украинцев будет смотреть, но думаю, что очень много. Будут те, кто из принципа. Не спорю, есть патриоты, которые не будут, но всё равно будут смотреть. Почему? Потому что шикарное зрелище! Вы знаете, хлеба и развлечений – это то, что не соображает наша власть. Хлеба нет, и черт с ним. Но сделайте развлечения! Майдан давно закончился, нужно другое развлечение. Я бы наоборот по всем каналам взял и показал футбол. Народ бы и про цены, и про тарифы забыл. А в это время воруйте-воруйте-воруйте», – заявил эксперт.

«Я так понимаю, какая-то часть Украины не сможет смотреть, потому что интернет не у всех шикарный. Плюс, есть привычка к телевизору. Думаю, что обходные варианты всегда найдутся», – добавил Охрименко.