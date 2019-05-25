Эксперт рассказал о драматическом падении рейтинга «Слуги народа» из-за действий Зеленского

25.05.2019, Киев, Игорь Петров

Рейтинг партии Зеленского уже к выборам в Раду упадёт более, чем в три раза из-за кадровых решений, которые принимает президент Украины.

Об этом в эфире UKRLIFE.TV заявил Заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если он так будет действовать, то у него будет максимум 20 процентов, у «Слуги народа» к июлю. Еще пару таких кадровых решений, и мама не горюй будет.

Еще один вопрос – восемь человек наших ребят воинов наших попали в плен. Зеленский что-то сказал?

Восемь человек попало в плен! Давайте, сделайте служебное разбирательство. И все рот зашили, все молчат. Потом, сидят моряки же, 23 человека сидят. Зеленский ты че молчишь? А вы нам референдум, да? Как путина в жопу целовать?», – негодует Соскин.