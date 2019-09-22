Эксперт – украинским переговорщикам в Минске: «Чего вы сейчас вые…тесь?»

22.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемая «формула Штайнмайера», из-за отказа Украины выполнять которую сорвалась встреча лидеров стран Нормандского формата, полностью соответствует тем соглашениям, что Петр Порошенко подписывал в Минске.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт зачитал ряд пунктов подписанного украинским руководством документа и не сдержал нецензурных слов в адрес экс-президентов Петра Порошенко и Леонида Кучмы:

«Противоречит ли «формула Штайнмайера» Минским соглашениям? Нет. Если кто-то говорит, как Порошенко, что он за Минские соглашения, но против особого статуса, значит, он не хочет выполнять то, что он де-факто подписал.

Вот, объясняю я: «Пункт 11 – проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 15-го года… новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов. А также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015-го года». Изменения в Конституцию должны приниматься в ходе переговорного процесса, – я вам зачитываю Минские соглашения».

Далее Джангиров зачитал пункты об амнистии, право на русский язык, право назначать прокуроров и судей, сотрудничать с регионами России, создании народной милиции и т.д.: «Петя поц, Леня поц, который Кучма. Вы это, б…дь, подписывали. Чего вы сейчас вые…тесь?».