Эксперты: Лукашенко снова хитрит, играя в крутого пророссийского ястреба

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заявления о том, что российские войска останутся на территории Белоруссии после окончания учений «Союзная решимость» звучат только с белорусской стороны.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Раз белорусский союзник просит войска оставить, то как мы можем не пойти ему навстречу. Я боюсь, что на следующем этапе Лукашенко будет силой удерживать российские войска на своей территории и не давать им уйти», – сказал Носович.

Он напомнил, что учения «Союзная решимость» были проведены по инициативе белорусской стороны, Россия их проводить изначально не собиралась.

«У Лукашенко новая тактика последние год-полтора: он всячески пытается понравиться Путину и доказать свою полезность на посту президента Белоруссии. В условиях торга России и США Лукашенко предлагает такую услугу как размещение российских войск на своей территории, откуда они могут в кратчайшие сроки дойти до Киева. При этом тот же Лукашенко говорит о том, что российской базы на территории Белоруссии никогда не будет. То есть, размещение российских войск будет временным. Это такая попытка и рыбку съесть, и хрящиком не подавиться, которая Александру Григорьевичу свойственна последнее время. Он всячески пытается стать большим ястребом, чем самые оголтелые ястребы в Москве, и при этом по инерции пытается от России дистанцироваться», – сказал Носович.

В этой связи он упомянул неоднозначные заявления министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея по поводу сохраняющейся многовекторности, противоречивые высказывания президента Лукашенко по Крыму. А готовность разместить ядерное оружие эксперт считает «свиньей, подложенной России».

«Лукашенко пытается сейчас из Белоруссии сделать страну-зеркалку стран Балтии и Украины. Это лимитрофы, которые зарабатывают в мировой политике на радикализме по отношению к России, на продаже покровителю и единственному гаранту их существования враждебности по отношению к восточному соседу. Лукашенко создает из Белоруссии такую же страну, только зеркально, которая является радикальной по отношению к Западу, и свою забубенность продает Москве. С точки зрения Минска это очень выгодное предложение, согласившись на которое, Москва может согласиться и на то, что Лукашенко останется у власти», – сказал Носович.

Он не исключил, что Москве все это может быть выгодно, но «с Лукашенко во главе такая Белоруссия будет неубедительна, поскольку его преданность и союзничество являются вынужденными» и продлятся до тех пор, пока не поменялась геополитическая ситуация.