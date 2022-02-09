Эксперты объяснили, почему импорт газа на Украину упал на 90%, транзит – на 25%

Новости Украины

В январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года импорт газа на Украину сократился на 90% до 44,8 млн кубометров.

Об этом сообщает ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В январе 2022 года объем транспортировки природного газа из ЕС на Украину составил 44,8 млн кубометров. Это на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Оператора ГТС.

При этом 32,2 млн кубометров поступило из Венгрии (в 12,5 раза меньше, чем в январе 2021 года). Кроме того, в прошлом месяце возобновился импорт из Словакии на уровне 12,1 млн. кубометров (в 3 раза ниже, чем в январе 2021 года), а импорт из Польши составил 0,5 млн. кубометров (в январе 2021 года газ из Польши не импортировался).

Газа меньше закупают просто потому, что газ очень дорогой, отметил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Причина сокращения импорта очень простая – газ в Европе очень дорогой, и поэтому его просто меньше закупают. Именно этим объясняется такое резкое сокращение. Банально нет денег. В «Нафтогазе Украины» ситуация вообще очень показательная – оператор показательно подписывает соглашение с венгерской ГТС, со словацкой ГТС о том, чтобы получать больше газа из Венгрии и Словакии. Но когда они это делают? Они это делают под конец отопительного сезона. Сейчас «Нафтогаз» собрался покупать 300 млн кубометров в феврале, ещё 300 млн в марте. Но это очень мало. Да и покупать уже поздно, надо было покупать раньше, когда ситуация ещё не достигла критического состояния, когда под риском находится и транзит российского газа, потому что неизвестно, какая будет погода. Если европейцы начнут брать больше газа, то мы из подземных хранилищ просто не сможем компенсировать необходимые объёмы. На сегодняшний день в подземных хранилищах осталось всего 10 млрд кубометров», – сказал он.

Тем не менее, деньги на закупку достаточных объемов у Украины есть, но их почему-то не тратят.

«У «Нафтогаза Украины» деньги есть, ему оператор ГТС перечислил 33 млрд грн. В чём проблема? 600 млн кубометров, которые планируется закупить в феврале-марте, это, грубо говоря, до 20 млрд грн. То есть, деньги есть, купить можно. Но нет, не покупают, и тем ставят под риск всю систему», – отметил Юрий Корольчук.

«Оператор газотранспортной системы Украины» также сообщает, что экспорт суммарно с реэкспортом газа из Украины в страны Европы за январь 2022 составил 178,0 млн кубометров, что на 25% меньше по сравнению с январем 2021 года. В частности, в Венгрию было экспортировано 155,0 млн кубометров газа (-7% к январю 2021 года), в Словакию – 14,1 млн кубометров (в 2,5 раза больше), в Польшу – 0,7 млн кубометров (- 99%). В январе возобновился экспорт в балканском направлении – в Румынию экспортировали 8,3 млн кубометров газа (в январе 2021 года не происходил).

Причина сокращения транзита та же самая – газ очень дорогой Европа его закупает мало, констатирует Юрий Корольчук.

«Европейцы фактически используют сегодня всё, что у них есть в подземных хранилищах. Поэтому они меньше берут через Украину и Белоруссию. То есть Европа экономит, не хочет платить за газ по 1000 долларов. Европейцы сейчас предпочитают использовать газ по контрактам, и не покупать его по спотовым ценам. Даже тот газ, который сейчас выкачивают из подземных газохранилищ Европы, закачивали в 2020 году, то есть, ещё тогда, когда цена на газ была очень низкая. Поэтому европейцы сейчас банально экономят. Они считают свои деньги, поэтому с транзитом такая ситуация», – заключил эксперт.

Как сообщалось, импорт газа на Украину в 2021 году составил 2,6 млрд кубометров, что в 6 раз меньше по сравнению с 2020 годом.