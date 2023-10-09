Эксперты объяснили, зачем Путин «вспомнил об Одессе»

Высказывание президента РФ Владимира Путина об Одессе («русский город и чуть-чуть еврейский») было не шуткой, а обозначением перспектив расширения границ России.

Об этом в интервью херсконскому «Радио Таврия» заявил профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он сказал вещи, которые, я надеюсь, и для большей части жителей России, и для нас с вами – абсолютно очевидны. Второе, Владимир Владимирович никогда просто так ничего не говорит вообще. И все его якобы экспромты, это вещи, над которыми он долго-долго думал. Этот вот намек – обозначает перспективные возможности расширения границ России», – сказал Евстафьев.

Он отметил, что Николаевская и Херсонская области – это обширная территория, граничащая с Приднестровьем. Поэтому, по мнению профессора, «там могут быть очень разные решения с точки зрения юридического оформления этого статуса».

«Но это обозначает перспективные возможности России, если условия России по демилитаризации Украины будут отвергнуты. России нужно прекращение этого конфликта, но на условиях России. Ну а если нет, то в дальнейших действиях России обозначена некая перспектива, которая существенным образом, может изменить геополитический расклад сил уже не только для России, но и для всей Европы», – сказал Евстафьев.

Политолог Павел Данилин отметил, что слова Путина об Одессе носили превентивный характер. Президент РФ хотел предупредить возможную атаку Украины на Приднестровье.

«Украина сегодня находится в состоянии грогги. Ведь, как только иссякнет помощь Киеву со стороны США, и резко сократится со стороны ЕС, тут же посыплется все. И сам Зеленский тоже. Поэтому загнанная в угол крыса может совершить самоубийственный поступок. А именно – попробовать атаковать там, где у нее есть шанс укусить больно. А именно – атаковать Приднестровье, договорившись с хозяевами на Западе, чтобы те обеспечили безразличную позицию по этому поводу со стороны Молдавии. Это будет, безусловно, катастрофа для региона. И для Украины тоже. Но вреда бандеровцы нанести смогут колоссального. Что касается погоды, то тут у них пока еще есть шансы. Впрочем, слова о том, что Одесса – русский город – были сказаны Верховным не зря. Надеюсь, их правильно поняли и услышали», – написал Данилин в своем тг-канале.