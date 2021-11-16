Эксперты: Штрафы за невакцинованных посетителей добивают ресторанную отрасль Украины

Новости Украины

С начала пандемии на Украине закрылось порядка 2 тыс ресторанов при том, что всего их насчитывалось около 5 тысяч. При этом доходы ресторанов упали вдвое.

Такие цифры озвучили члены Национальной Ресторанной Ассоциации Украины на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Введение штрафов за невакцинованных посетителей еще больше ухудшает положение рестораторов. Согласно постановлению КМУ №1236, в красной зоне заведения ресторанного хозяйства должны обеспечить не только 100% вакцинацию работников, но и осуществлять контроль относительно наличия сертификатов вакцинации или тестов у посетителей.

Но в то же время рестораторы убеждены, что учреждения не должны нести административную ответственность в виде штрафов, если посетители не будут иметь сертификатов вакцинации или негативных ПЦР-тестов. На сегодняшний день штраф ресторанному заведению за отсутствие соответствующих документов у посетителей составляет от 34 000 грн до 170 000 грн.

Такие штрафы могут привести к закрытию заведений и потере рабочих мест. Многие заведения питания не имеют возможности проверять документы у каждого посетителя по причине дефицита кадров, возникшего в результате пандемии.

«Сейчас в ресторанном бизнесе такая ситуация, что каждый ресторан, кафе, столовая должны платить достаточно большие штрафы, от 34 до 170 тыс. грн, за тех посетителей, которые не вакцинированы. И это достаточно большая проблема сейчас», – отметила соучредитель НРАУ Ольга Насонова.

Клиенты впервые стали угрозой, рестораторы вынуждены проверять у всех наличие сертификатов и отказывать в обслуживании, если их нет, что вызывает многочисленные конфликты.

«Сейчас невакцинированный клиент представляет реальную угрозу. Потому что за трех таких клиентов будет уже около 100 тыс. грн. штрафа. Пришло 10 таких – можно дальше уже не работать», – отметила Насонова.