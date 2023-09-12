Экстренная посадка российского лайнера на пшеничное поле: в Киеве нашли повод для злорадства

Владимир Гладков .  
12.09.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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Авиация, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина


В России сегодня произошло повторное чудо в истории отечественной авиации – следовавший из Сочи в Омск пассажирский лайнер Airbus A320 совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Новосибирский области.

Причиной посадки стал отказ гидравлической системы. На борту находился 161 пассажир, в том числе 21 ребёнок. Посадка была совершена благополучно, пострадавших нет, впоследствии все пассажиры были доставлены в Омск на поезде.

В России сегодня произошло повторное чудо в истории отечественной авиации – следовавший из Сочи...

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А на Украине даже чудесное спасение пассажиров решили превратить в повод для злорадства.

Так, на обслуживающем интересы экс-президента Украины Петра Порошенко «5 канале», рассказали, что этот самолёт – один из тех иностранных бортов, что остались в России после введения санкций в 2022 году.

«Сейчас россияне используют почти полтысячи самолётов компаний «Airbus» и «Boeing», хотя не получают запчасти и технической поддержки. Россия закупает запчасти у дружественных стран, так что вероятность, что количество таких экстренных посадок увеличится, очень высокая», – злорадствуют в Киеве.

Авторы сюжета выводят на экран цитату: «Хоть где-то санкции сработали».

Случай прокомментировал заслуженный пилот России Виктор Саженин.

«Мы лучшие в мире, или не стоит так громогласно заявлять?», – сказал радиоведущий «Комсомольская правда», попросив оценить уровень подготовки российских гражданских лётчиков.

«Стоит. Я неоднократно проходил подготовку в зарубежных авиационных центрах – в Торонто, в Сиэтле. И подготовка наших пилотов очень и очень высокая. Они удивлялись, как мы можем вручную, без автопилота, заходить по неточным системам.

Просто, в девяностые годы мы летали на таких самолётах, где автоматики просто не было. На самом деле уровень подготовки пилотов, можно не стесняться об этом говорить, достаточно высокий», – рассказал Саженин.

Он подчеркнул, что российские гражданские пилоты высоко ценятся по всему миру.

«Неспроста российские пилоты востребованы и в Юго-Восточной Азии, и на Ближнем Востоке. Европа и США понятно по каким причинам не берут российских пилотов, а так всё достаточно высоко. И в Китае очень много наших пилотов работает, в Арабских Эмиратах, в Катаре, и так далее», – добавил пилот.

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