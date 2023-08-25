Элитные беглецы из Киева с ужасом прозревают на крымском ТВ, глядя на итоги «незалежности»

Экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, некогда «серый кардинал» президентской администрации Леонида Кучмы, ныне фермерствующий в Крыму, вдруг прозрел по поводу итогов «Незалежности», поборником которой был во времена пребывания в киевских «элитах».

Своими откровениями он поделился в эфире телеканала «Крым-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о 32-й годовщине независимости Украины, то, наверное, это печальные уроки истории. В 1991 году Украина была пятая экономика Европы, 52 млн населения и экономический задел по сравнению с другими советскими республиками очень серьёзный – 50% промышленности Советского Союза. Пятая экономика Европы! Страна, входившая в десятку экономик мира по глобальному измерению ВВП. На сегодняшний день спорят, сколько же осталось населения, 15 или 20 млн? И цифра 20 кажется слишком оптимистичной. То есть, примерно 1/3 от прошлого, и последнее место в Европе по экономике, с самым низким уровнем средней заработной платы, меньше, чем в Албании и в Молдове, в любой из бывших восточно-европейских стран. Нет машиностроения, нет судостроения, нет авиастроения. Вот результат 32 лет», – сказал Табачник.

Экс-министр привел в пример Вьетнам, который воевал 30 лет – с 1945-го по 1975 год. На момент начала войны французский Индокитай насчитывал 21 млн жителей, из которых примерно 2/3 – во Вьетнаме. Сейчас там насчитывается больше 100 млн населения и одна из развивающихся экономик мира.

«Можно о многом говорить, и мне кажется, что самая главная причина в том, что независимость на Украину свалилась, в отличие от Вьетнама, без какой бы то ни было борьбы и без усилий. Потому что верить в националистические сказки о том, что там она была выстрадана поколениями диссидентов, которые то диссидентствовали, то сотрудничали с Комитетом государственной безопасности – это смешно. Такая сказка, в общем-то, и в Украине не очень проходит, а вот как удалось обмануть людей – это уже совсем отдельная история», – отметил Табачник.

Еще один бывший житель Киева – политолог Александр Лазарев вообще считает, что «День независимости» не соответствует своему названию.

«Мне лично непонятно, почему “независимость”? Есть праздник государственности. Например, есть День России… в Украине же – сам смысл Дня независимости от кого? В составе Советского Союза Украина была одним из самых развитых государств, и многие этнические украинцы управляли Советским Союзом. От кого независимость? …Было 52 млн человек на момент получения независимости, и сегодня – 18 млн. О чём ещё говорить? Деиндустриализация полнейшая, самая бедная страна, разрушенная, воровство, олигархи и компрадорская элита. Больше нечего здесь сказать», – заключил политолог.