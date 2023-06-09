«Эпидемии холеры и сальмонеллы» – украинский врач ужаснулся последствиями подрыва ГЭС

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Вызванное взрывом на Каховской ГЭС затопление значительной части территорий вызовет серьёзные проблемы с чистой водой и вспышку страшных эпидемий в регионе.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил друг пропагандиста Дмитрия Гордона, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая вода – это прелюдия к отсутствию воды. После того, как уйдёт большая вода, мы увидим до горизонта зловонные поля с гниющей рыбой, при такой-то жаре. Я сразу прошу – не думайте собирать рыбу, заготавливать, что-то с ней делать. Это риск смертельный. Будьте крайне осторожны. И ещё есть один нюанс – продукты, запасы, консервы, банки, которые оказались под водой. Они все тоже в фекальных водах, это всё очень опасно, надо сто пятьдесят раз мыть», – сказал Комаровский.

Он порекомендовал в качестве дезинфицирующего средства использовать раствор гипохлорита натрия, который можно купить в любом хозяйственном магазине.

«Если это пятипроцентный раствор – 15 миллилитров на три литра воды. Если это пятнадцатипроцентный раствор – пять миллилитров на три литра воды. Из таких пропорций исходите. Этим раствором можно мыть всё что угодно, руки, столы, посуду, разделочные доски. Всё, что моется – мойте», – посоветовал врач.

По мнению Комаровского, весь юг Украины теперь столкнётся с чередой страшных эпидемий.

«Есть сальмонелла, кишечная палочка, куча кишечных инфекций. Более того, там с сейчас залитых полей такое количество змей, пауков, всё это пытается спасаться. Сейчас теперь будут болота, идеальная среда для размножения комаров, будут проблемы и с этим. Это просто беда», – подытожил он.