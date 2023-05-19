Эта война на десятилетия, ракеты у Путина не закончатся – Соскин

Говорить, что у России заканчиваются снаряды – так же безответственно и преступно, как и вешать населению Украины лапшу о том, что Владимир Путин уже неживой.

Об этом в своём видеоблоге заявил поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что-то замолчали, интересно мне на рожи посмотреть, помните, которые там трепались, что у Путина закончатся ракеты? Всякие эксперты, всякие представители власти, ВС и так далее, болтушки такие, помните, болтовня была такая? Ничего не заканчивается и не может закончиться, потому что это есть продуманная очень серьёзная промышленная политика военная. Уже стало известно, что они всё время где-то достают необходимые им комплектующие. Контрабандным путём, через страны ОДКБ, через ту же Армению, через Казахстан и прочие Туркменистан, Таджикистан и так далее, через Венгрию, конечно же, через Бразилию, через Турцию… Эрдогана, через Китай, Иран. Поэтому говорить такие глупости, что что-то у них закончится – ничего у них не закончится. Это всё равно, что говорить, что Путин уже не живой, или Лукашенко. Это – дурость, это, просто, простым людям, которые выехали с Украины или которые под обстрелами сидят, им внушают вещи, которые не сбудутся, это просто фантазии. В результате люди верят в это, думают, что да, это же скоро будет, надо ждать, всё будет хорошо – глупости!», – негодовал он.

«Настройтесь, что этот этап войны, который начался для Украины 22 февраля 2022 года (в 2014 году был первый этап), он будет длиться для Украины минимум 10 лет», – сказал Соскин.