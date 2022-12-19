«Это для нас вызов»: Данилов опасается иранских ракет

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После массированных ударов по Украине российская армия якобы подошла к исчерпанию своих ракетных запасов

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил секретарь возглавляемого президентом Украины СНБО Алексей Данилов.

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«Русские не владеют большим количеством ракет. Но есть проблема, что они ведут переговоры с Ираном о поставках. И это для нас вызов. Наш президент, люди, занимающиеся международными контрактами, министр иностранных дел делают все возможное, чтобы этого не произошло. Но мы не можем гарантировать, что этого не произойдет. Потому что Иран с 1979 года живет, скажем так, в своей парадигме, в своем мире», – сказал Данилов.

По его мнению, У России уже нет внутренних возможностей по производству ракет.

«Они производят какие-то свои ракеты, но то количество, которое у них было в начале войны, и то, что они производят – это несопоставимые вещи», – утверждает украинский чиновник.

Он полагает, что у России осталось ракет максимум на четыре большие ракетные атаки.

«Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они должны хоть какой-то запас оставить. Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно.

У них остались ракеты С-300, которые они используют сейчас, к сожалению, по нашим городам. Этих ракет у них более или менее достаточно», – добавил секретарь СНБО.