«Это какая-то неправильная «эвакуация» – родственница нациста-«азовца»

Новости Украины

Большая надежда на то, что российская сторона будет относиться к «эвакуированным» нацистам запрещенного в РФ «Азова» так же, как на Украине относятся к российским военнопленным.

Об этом во время брифинга в Киеве заявила сестра майора нацполка «Азов» Богдана Кротевича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мой брат на сегодняшний день, я не знаю, где он находится. Он был эвакуирован, в каком он состоянии находится, я не знаю, на связь он не выходил. Я хочу попросить, обратиться ко всем, как к украинским медиа, так и к зарубежным медиа, чтобы вы не молчали. Вся эта эвакуация – это не возвращение домой, ребята не дома, где они, что они, в каких они условиях, мы не знаем. Мы очень надеемся, что российская сторона будет относиться к ним согласно Женевской конвенции, международного права, как относится всё время Украина к военнопленным РФ», – рассказала она.

Примечательно заявление фигурантки, поскольку именно украинская сторона отличается нечеловеческой жестокостью в отношении российских военнопленных, которых пытают и простреливают конечности, тогда как украинские пленные сами подтверждают, что находятся в удовлетворительных условиях без какого-либо физического насилия в свой адрес.

Также во время брифинга было объявлено о создании совета «Женщины из стали», направленном на коммуникацию с властями по вопросам «эвакуированных» нацистов.

«Сегодня объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины – «Женщины из стали». Этот совет будет медиатором между родными и властью, будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей, мы запускаем Telegram-канал, потому что видим огромную пропасть в коммуникациях. Сейчас каждый из вас не знает, что делать, куда двигаться. Нам нужны алгоритмы, четкие действия, коммуникация и чёткие шаги, и уже определённые шаги сделаны», – заявила одна из жён нацистов.