Удары по портовой инфраструктуре Украины оказались настоящей катастрофой для экономики «незалежной».

Об этом в своем блоге заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тяжелейшая была ночь на второе число, и второго числа. Серьёзнейший ущерб нанесён Измаилу, портам, терминалам. Уничтожены целые экспортные модули, потеряно оборудование, учёт, контроль, сделки. Это катастрофа», – сказал Соскин.

«Идут непрекращающиеся, усиливающиеся удары дронов, ракет разных видов, и в том числе баллистики. В результате украинский народно-хозяйственный комплекс уничтожается. Разрушатся порты.

Он подчеркнул, что ударами за последние пару дней ВС РФ лишили Украину экспорта зерна.

«И что московиты ещё показали, обстреливая дунайские морские порты, что плевать они хотели на это НАТО. Уничтожили они так, что Украина не сможет осуществлять никакого экспорта зерна через дунайские порты. Они оказались незащищёнными, не имеют ПВО, и даже от «Шахедов» нельзя их уберечь.

Предварительно сказали, что уничтожено сорок тысяч тонн зерна. И теперь любые попытки работать через Чёрное море обречены на провал», – подытожил эксперт.