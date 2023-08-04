«Это катастрофа!»: армия РФ лишила Украину экспорта зерна

Вадим Москаленко.  
04.08.2023 08:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удары по портовой инфраструктуре Украины оказались настоящей катастрофой для экономики «незалежной».

Об этом в своем блоге заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по портовой инфраструктуре Украины оказались настоящей катастрофой для экономики «незалежной». Об этом в...

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«Идут непрекращающиеся, усиливающиеся удары дронов, ракет разных видов, и в том числе баллистики. В результате украинский народно-хозяйственный комплекс уничтожается. Разрушатся порты.

Тяжелейшая была ночь на второе число, и второго числа. Серьёзнейший ущерб нанесён Измаилу, портам, терминалам. Уничтожены целые экспортные модули, потеряно оборудование, учёт, контроль, сделки. Это катастрофа», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что ударами за последние пару дней ВС РФ лишили Украину экспорта зерна.

«И что московиты ещё показали, обстреливая дунайские морские порты, что плевать они хотели на это НАТО. Уничтожили они так, что Украина не сможет осуществлять никакого экспорта зерна через дунайские порты. Они оказались незащищёнными, не имеют ПВО, и даже от «Шахедов» нельзя их уберечь.

Предварительно сказали, что уничтожено сорок тысяч тонн зерна. И теперь любые попытки работать через Чёрное море обречены на провал», – подытожил эксперт.

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