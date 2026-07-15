«Таков замысел на Азовском и Чёрном морях»: США руками Украины выдавливают РФ с рынка зерна

Удары по российским портам в Азовском море – это стратегический замысел США.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комментируют только Крым, потому что не поняли стратегическую задумку наших американских партнеров. Азовские порты – это, в первую очередь, внешнеэкономическая деятельность РФ. Уже возможности продажи РФ зерна конечным потребителям, а это африканские страны, Турция, снизились на 30%», – утверждает укро-эксперт.

По его словам, это дает возможность США и Украине выдавить Россию с внешних рынков и занять эту нишу своей продукцией.

«Это колоссальные убытки для экономики РФ. Вот, в чем первая причина активности ударов в Азовском море. Не только Крым, даже не столько Крым.

Эти порты – Азов и Таганрог – занимаются перевалкой, в том числе, украинского краденого зерна с оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, угля, продукции тяжелой металлургии и минеральных удобрений. То есть комплексная задача США – полностью экономически заблокировать РФ, выдавить ее с внешних рынков.

И это на фоне заявлений Трампа о возможности принятия адских санкций по экономике России, те 500% пошлины на конечных потребителей российской продукции. Это реальность ударов по сухогрузам в Азовском море», – заявил Снегирев.