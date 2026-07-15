«Во что мы превратились!»: в людоловы ТЦК вербуют ММАшников и боксёров, обещая «бронь»

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 19:58
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В ТЦК вербуют спортсменов, обещая большие зарплаты и «бронь» от службы в ВСУ.

Об этом на канале «Liberty UA» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ТЦК вербуют спортсменов, обещая большие зарплаты и «бронь» от службы в ВСУ. Об...

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«То, что происходит, переходит все границы дозволенного! У нас общество настолько разделено… вспомните, как во время Второй мировой были полицаи, которые свои своих. Это же у нас происходит и сегодня.

Одни живут свою лучшую жизнь, а другие должны гибнуть, и над ними издеваются свои же.

Но вместо того, чтобы сказать, что мы прошли точку невозврата, и пора поддержать людей, мы увидели, что все высокопоставленные служащие отреагировали противоположным образом – они осудили действия людей.

То есть, люди дали отпор этому беспределу, да ещё и остались виноваты», – сказала Скороход.

«В ТЦК нанимают титушек и спортиков. Я общалась с ребятами, которые занимаются ММА и боксом – им предлагают, чтобы они отлавливали людей, им за это платят так же, как военнослужащим. И они не подлежат мобилизации.

А за это будут отлавливать людей. Даже в голове не укладывается, во что мы превратились!» – добавила депутат.

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English version :: Читать на английском «Во что мы превратились!»: в людоловы ТЦК вербуют ММАшников и боксёров, обещая «бронь»

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