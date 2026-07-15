«Во что мы превратились!»: в людоловы ТЦК вербуют ММАшников и боксёров, обещая «бронь»

В ТЦК вербуют спортсменов, обещая большие зарплаты и «бронь» от службы в ВСУ.

Об этом на канале «Liberty UA» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит, переходит все границы дозволенного! У нас общество настолько разделено… вспомните, как во время Второй мировой были полицаи, которые свои своих. Это же у нас происходит и сегодня.

Одни живут свою лучшую жизнь, а другие должны гибнуть, и над ними издеваются свои же.

Но вместо того, чтобы сказать, что мы прошли точку невозврата, и пора поддержать людей, мы увидели, что все высокопоставленные служащие отреагировали противоположным образом – они осудили действия людей.

То есть, люди дали отпор этому беспределу, да ещё и остались виноваты», – сказала Скороход.