«Европа не дает нам возможности покончить с последней империей в мире» – производитель «Фламинго» Штилерман засуетился в поисках крайних
Европа не дает Украине заблокировать большую часть нефтяного экспорта из России.
Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он повторил свои прежние слова, что Украине якобы нужны сутки, чтобы заблокировать большую часть экспорта нефти из России в Балтийском и Черном море, но недоволен, что этого не делается и считает, что здесь присутствуют какие-то политические соображения.
«Мы очень зависим от наших западных партнеров в деньгах. Мы полностью от них зависим. И мы не можем делать то, что как-то будет ими протрактовано, и они нам перекроют эту помощь», – считает Штилерман.
Он говорит, что нужна политическая воля Европы.
«Европа должна принять решение – и покончить с последней империей в мире», – призывает русофоб.
Ведущий спросил, а если Украина самостоятельно пойдет на такой шаг.
«Ну и нам перекроют деньги. Что мы будем делать, на что мы будем воевать, как мы это будем делать? Я не знаю. У меня нет всей информации… может, там какие-то убытки, которые я не вижу», – злился Штилерман.
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