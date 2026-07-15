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Европа не дает Украине заблокировать большую часть нефтяного экспорта из России.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он повторил свои прежние слова, что Украине якобы нужны сутки, чтобы заблокировать большую часть экспорта нефти из России в Балтийском и Черном море, но недоволен, что этого не делается и считает, что здесь присутствуют какие-то политические соображения.

«Мы очень зависим от наших западных партнеров в деньгах. Мы полностью от них зависим. И мы не можем делать то, что как-то будет ими протрактовано, и они нам перекроют эту помощь», – считает Штилерман.

Он говорит, что нужна политическая воля Европы.

«Европа должна принять решение – и покончить с последней империей в мире», – призывает русофоб.

Ведущий спросил, а если Украина самостоятельно пойдет на такой шаг.