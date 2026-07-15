«Достаточно трёх ударов и одной блокировки»: Россия легко может лишить Украину доступа к ИИ для дронов и к топливу – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
15.07.2026 19:41
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Бензин, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


При желании можно разнести несколько украинских дата-центров – и все «Хорнеты» на ИИ будут лежать на складах. Не менее уязвима у Киева и нефтянка.

Об этом на канале «Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При желании можно разнести несколько украинских дата-центров – и все «Хорнеты» на ИИ будут...

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«Никто же не смеет даже подумать о том, чтобы снести хозяйские «Старлинки». Никто даже не смеет подумать о том, что, вообще-то, все эти эффективные искусственные интеллекты, они не работают без дата-центров.

Первоклассных дата-центров на Украине, по-моему, три. Всего – 54. Вынести три цели так, чтоб там не было ничего – и все эти «Хорнеты» будут лежать на складе! Но для этого же нужно защищать Родину, а не продавать её.

А вот на Украине бензин и дизтопливо, они откуда? Недавно разнесли Кременчугский НПЗ, который принадлежал якобы Азербайджану – очень хорошо. А нефть этот Кременчугский НПЗ перерабатывал чью, израильскую. или турецкую?

А если это азербайджанская нефть, как она попадала на Кременчугский НПЗ? Наверное, она шла пешком. Или, может быть, её по трубопроводу гнали в обход Чёрного моря?», – рассуждал Делягин.

«Почему вся эта уязвимая логистика продолжала функционировать как часы четыре с лишним года? Пока наконец что-то не прилетело в Кременчугский НПЗ, который, по-моему, при Януковиче стоял сухой, начиная со времён Тимошенко. Сухой стоял!», – возмущался депутат.

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