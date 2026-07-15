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При желании можно разнести несколько украинских дата-центров – и все «Хорнеты» на ИИ будут лежать на складах. Не менее уязвима у Киева и нефтянка.

Об этом на канале «Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто же не смеет даже подумать о том, чтобы снести хозяйские «Старлинки». Никто даже не смеет подумать о том, что, вообще-то, все эти эффективные искусственные интеллекты, они не работают без дата-центров. Первоклассных дата-центров на Украине, по-моему, три. Всего – 54. Вынести три цели так, чтоб там не было ничего – и все эти «Хорнеты» будут лежать на складе! Но для этого же нужно защищать Родину, а не продавать её. А вот на Украине бензин и дизтопливо, они откуда? Недавно разнесли Кременчугский НПЗ, который принадлежал якобы Азербайджану – очень хорошо. А нефть этот Кременчугский НПЗ перерабатывал чью, израильскую. или турецкую? А если это азербайджанская нефть, как она попадала на Кременчугский НПЗ? Наверное, она шла пешком. Или, может быть, её по трубопроводу гнали в обход Чёрного моря?», – рассуждал Делягин.

«Почему вся эта уязвимая логистика продолжала функционировать как часы четыре с лишним года? Пока наконец что-то не прилетело в Кременчугский НПЗ, который, по-моему, при Януковиче стоял сухой, начиная со времён Тимошенко. Сухой стоял!», – возмущался депутат.

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