США пожелают Европе успехов в войне с РФ, не выходя из НАТО
Европейские члены НАТО должны быть готовы вступить в войну без поддержки США.
Об этом бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила на конференции в аналитическом центре «Чатем-хаус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я думаю, это хорошее упражнение для ума. Конечно, весь политический капитал направлен на то, чтобы удержать США в НАТО. Это предпочтительный вариант.
Но считаю, что перенос бремени и рисков на других союзников чрезвычайно важен для того, чтобы быть готовым к ситуации, когда США не выйдут из НАТО, а просто не будут участвовать в наихудшем сценарии», – сказала Оллонгрен.
Она считает, что в НАТО есть «нерушимая приверженность статье 5, но есть и элемент непредсказуемости».
English version :: Читать на английском США пожелают Европе успехов в войне с РФ, не выходя из НАТО
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: