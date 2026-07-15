США пожелают Европе успехов в войне с РФ, не выходя из НАТО

Европейские члены НАТО должны быть готовы вступить в войну без поддержки США.

Об этом бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила на конференции в аналитическом центре «Чатем-хаус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, это хорошее упражнение для ума. Конечно, весь политический капитал направлен на то, чтобы удержать США в НАТО. Это предпочтительный вариант.

Но считаю, что перенос бремени и рисков на других союзников чрезвычайно важен для того, чтобы быть готовым к ситуации, когда США не выйдут из НАТО, а просто не будут участвовать в наихудшем сценарии», – сказала Оллонгрен.