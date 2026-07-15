«После войны ещё четыре миллиона украинцев растворятся в воздухе» – глава миграционного офиса

Украинцам не стоит тешить себя иллюзиями о восстановлении экономики даже после окончания войны.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил глава ОО «Офис миграционной политики» и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что численность населения Украины ежегодно сокращается, минимум, на 300 тысяч человек в силу отрицательного баланса рождаемости и смертности, без учета покидающих страну.

«А некоторые экономисты говорят о том, что выехавшая часть, вероятно, в ближайшие год, два, три, пять не вернутся. Мы теряем до 800 тысяч человек каждый год. То есть за следующие 5 лет – минус 4 миллиона населения у нас просто растворится в воздухе», – сказал Воскобойник.

Он говорит, что даже если зайдут инвесторы и предложат запускать инфраструктурные проекты, то некому будет работать, отметив, что многие надеются, будто вернувшиеся с войны сразу выйдут на рынок труда.

«А кто может гарантировать, что эти ребята не соберут вещи и не поедут в свои семьи, находящиеся за границей? Нужно сразу понимать, что даже окончание войны, даже если будут сюда заходить деньги, не значит, что на второй день у нас начнется экономический рост. Этого не произойдет. Между началом захода денег и до того, как у нас начнет все налаживаться, пройдет от 2 до 5 лет», – добавил укро-эксперт.

Более того, он прогнозирует, что после того, как откроют границы, «у нас 1,5 – 2 миллиона человек поедут за границу даже не в свои семьи, а просто поработать, заработать».