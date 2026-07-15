А как тогда воровать? Подельник Зеленского против выноса производства ракет в Европу

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине даже под угрозой уничтожения «выгоднее» строить заводы по производству ракет на своей территории.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине даже под угрозой уничтожения «выгоднее» строить заводы по производству ракет на своей территории....

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Ведущий поинтересовался, строится ли в Европе завод по производству двигателей для ракет Fire Point. 

«Он стоит на холде, потому что мы ждем… ну, там достаточно большие деньги вкладывать. У нас полностью все оборудование готово, и мы его можем вывести и инсталлировать. Мы ждем контракты. Зачем нам это делать, не имея никакого контракта?

Нам легче это строить в Украине, потому что за те деньги, которые мы строим в Европе, мы сможем несколько заводов построить в Украине», – сочинял Шитлерман.

Здесь надо понимать, что Штилерман явно не заинтересован в выносе производства в Европу, где будет жесткий контроль за расходом средств и, соответственно, куда меньше возможностей для реализации мутных схем, в которых задействована его компания.

Кроме того, у него спросили о возможности развернуть массовое производство баллистических ракет на Украине, уточнив, не лучше ли его выносить в Европу.

«Нет, конечно возможно. А, конечно, возможно. Будут прилеты всегда. Если попадут в завод, производящий твердое топливо, будет не очень приятно. Поэтому он всегда строится очень далеко от города и очень большие санитарные зоны.

Будет не очень приятно, но учитывая, что в Европе за те деньги, которые в Европе мы строим одно предприятие, мы здесь построим три, то нам легче может построить три предприятия и все», – заявил Шитлерман, более чем откровенно дав понять, что не заинтересован в выносе производства за границу.

Ранее один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап рассказал, что компания Штилермана может списать обещанные, но так и не появившиеся ракеты, на взрыв арсенала в Вишневом.

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