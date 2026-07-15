Ситуацию с «Хорнетами» можно было предотвратить, но предпочли блокировать «Телеграм» – депутат Делягин
У НАТО нет никаких оснований ожидать, что «российская бюрократия войдёт в разум и начнёт защищать свою страну по-настоящему».
Об этом на канале «Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я напомню, что про обострение дроновой войны, когда этими дронами с искусственным интеллектом, «Хорнетами», стали выносить всю нашу логистику в Крыму, об этом специалисты говорили в июне прошлого года.
Говорили в тех местах, где я, как не специалист, мог их читать в конце прошлого года. В открытом «Телеграме» об этом орали благим матом уже с января месяца – и, вероятно, это было одной из существенных причин попытки блокировки «Телеграм», – сказал Делягин.
«И когда то, о чём предупреждали год (а умные люди об этом в книжки писали ещё в 11-м году), оказалось полной неожиданностью, какие основания есть у натовцев ожидать, что российская бюрократия войдёт в разум? Начнёт защищать свою страну по-настоящему, а не, так сказать, изображением и наказанием тех, кто пытается принудить их её к исполнению своих обязанностей», – добавил депутат.
English version :: Читать на английском Ситуацию с «Хорнетами» можно было предотвратить, но предпочли блокировать «Телеграм» – депутат Делягин
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: