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У НАТО нет никаких оснований ожидать, что «российская бюрократия войдёт в разум и начнёт защищать свою страну по-настоящему».

Об этом на канале «Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я напомню, что про обострение дроновой войны, когда этими дронами с искусственным интеллектом, «Хорнетами», стали выносить всю нашу логистику в Крыму, об этом специалисты говорили в июне прошлого года. Говорили в тех местах, где я, как не специалист, мог их читать в конце прошлого года. В открытом «Телеграме» об этом орали благим матом уже с января месяца – и, вероятно, это было одной из существенных причин попытки блокировки «Телеграм», – сказал Делягин.