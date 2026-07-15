«Взорвём ситуацию, как в 1917-м»: Украина делает ставку на «эффект очередей» в России

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина ударами по НПЗ пытается реализовать в России сценарии 1917 и 1990 годов.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ударами по НПЗ пытается реализовать в России сценарии 1917 и 1990 годов. Об...

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Ведущая поинтересовалась, почему Украина чаще бьет по российским НПЗ, чем по военным заводам.

«В первую очередь, это эффектно. Всегда можно продемонстрировать картинку. Второе – это надежда на создание социального напряжения в Российской Федерации. Это так называемый эффект очередей.

Объясняю этот спецтермин. Эффект очередей – это то, что привело в свое время к падению Российской империи. Нехватка продуктов питания в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге – привела к февральскому и октябрьскому мятежу и, соответственно, крушению Российской империи.

Аналогичная ситуация во времена Советского Союза, позднего Советского Союза. Люди постарше помнят те очереди за продуктами первой необходимости, которые привели к дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве и крахе советской империи», – рассуждал укро-националист.

По его словам, удары по НПЗ нацелены на создание транспортного коллапса в дух столицах.

«Обратите внимание, куда бьют в основном силы обороны Украины. Санкт-Петербург и Москва, чтобы парализовать жизнедеятельность обеих столиц и создать социальное напряжение, то есть неконтролируемые протестные настроения. Вот для этого основные удары сосредоточены по НПЗ», – заявил Снегирев.

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