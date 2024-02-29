«Это опухоль»: Климкин требует «взорвать» Приднестровье

Вадим Москаленко.  
29.02.2024 15:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина


Приднестровская республика мешает Киеву в евроинтеграции, а потому должна быть уничтожена.

Об этом в эфире интернет-канала «НТА» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В Приднестровской молдавской республике есть российский контингент, есть местный контингент. Там есть большой склад боеприпасов чуть ли не со времён Первой мировой.

Там много разных угроз, и надо сделать так, чтобы они взорвались. Повлияют ли они на нас? Да, но не критически. Повлияют ли они на Молдавию? Вполне может быть, мы накануне президентских выборов, там ситуация не такая определённая, как у нас.

И молдавская политика нам небезразлична, если там что-то посыплется, мы окажемся в клещах, и Москва сможет возродить свою любимую идею коридора на Приднестровье», – сказал Климкин.

«Вообще, этот российский анклав на пути нас и Молдавии в Европейский союз никак не нужен. Это опухоль внутри, и мы должны её вылечить, надлежащим стратегическим способом», – добавил он.

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