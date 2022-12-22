«Это уже выглядит несколько необычно», – Путин об отказе Зеленского от переговоров

22.12.2022  23:46 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 350
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия стремится закончить СВО как можно быстрее.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня журналистам, передает корреспондент  «ПолитНавигатора».

Россия стремится закончить СВО как можно быстрее. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Наша-то цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться к тому, чтобы это было закончено – и чем быстрее, тем лучше, конечно», – сказал Путин.

По его словам, от переговоров отказывается Киев.

«Все конфликты, все вооруженные конфликты заканчиваются, так или иначе, какими-то переговорами на дипломатическом треке – а мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это уже выглядит несколько необычно, странно даже, я бы сказал. Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались», – сказал Путин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Россией до смены власти в Кремле.

Традиционно пессимистически настроенный экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что Киев отказывается от переговоров с Россией, поскольку украинская армия демонстрирует успехи в обороне.

«С фронта хороших новостей нет. Из тех, которые озвучены в СМИ – «вагнеровцев» потеснили в Бахмуте на позиции, которые они занимали несколько дней назад. По сути – вытеснили с окраин городской застройки обратно к помойкам и в промзону. Что меня нисколько не удивляет, к сожалению.

На Авдеевском и Марьинском направлениях – вялые попытки атак. В целом – фронт без изменений. Где-то наши тактически слегка потеснили укров, где-то – наоборот», – комментирует Стрелков.

С ним не согласен обозреватель Сергей Веселовский, который напоминает:

«Даже после «скоропостижной» смерти фюрера, когда Берлин дымился, некто Кейтель на полном серьёзе пытался ставить нам некие условия, при которых будет готов к «переговорам».

На что товарищ Жуков чётко и по-военному ответил: «Полная и безоговорочная капитуляция!».

Так что у этих необучаемых ещё всё впереди: и передоз фюрера, и капитуляция, подписанная случайно выжившим фельдмаршалом Мыколой».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть