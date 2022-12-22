«Это уже выглядит несколько необычно», – Путин об отказе Зеленского от переговоров

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Россия стремится закончить СВО как можно быстрее.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша-то цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться к тому, чтобы это было закончено – и чем быстрее, тем лучше, конечно», – сказал Путин.

По его словам, от переговоров отказывается Киев.

«Все конфликты, все вооруженные конфликты заканчиваются, так или иначе, какими-то переговорами на дипломатическом треке – а мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это уже выглядит несколько необычно, странно даже, я бы сказал. Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались», – сказал Путин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Россией до смены власти в Кремле.

Традиционно пессимистически настроенный экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что Киев отказывается от переговоров с Россией, поскольку украинская армия демонстрирует успехи в обороне.

«С фронта хороших новостей нет. Из тех, которые озвучены в СМИ – «вагнеровцев» потеснили в Бахмуте на позиции, которые они занимали несколько дней назад. По сути – вытеснили с окраин городской застройки обратно к помойкам и в промзону. Что меня нисколько не удивляет, к сожалению. На Авдеевском и Марьинском направлениях – вялые попытки атак. В целом – фронт без изменений. Где-то наши тактически слегка потеснили укров, где-то – наоборот», – комментирует Стрелков.

С ним не согласен обозреватель Сергей Веселовский, который напоминает:

«Даже после «скоропостижной» смерти фюрера, когда Берлин дымился, некто Кейтель на полном серьёзе пытался ставить нам некие условия, при которых будет готов к «переговорам». На что товарищ Жуков чётко и по-военному ответил: «Полная и безоговорочная капитуляция!». Так что у этих необучаемых ещё всё впереди: и передоз фюрера, и капитуляция, подписанная случайно выжившим фельдмаршалом Мыколой».