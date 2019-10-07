«Это вообще звездец», – эксперт о том, как Зеленский завалит мирный план

07.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Команда Владимира Зеленского в скором времени «завалит» мирный план по Донбассу – из-за присутствия множества националистов в Верховной Раде не найдется достаточного количества голосов для реализации Минских соглашений.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что миссия ОБСЕ может установить отсутствие российских войск в Донбассе.

«ОБСЕ проведёт проверку – есть ли иностранные войска и наёмники, или нет. Может наступить момент, когда ОБСЕ скажут, что никого нет.

И в этот момент мяч полностью будет на стороне Украины – изменения в Конституцию, законодательство, и всё остальное. С этого момента это станет внутренней проблемой Украины, которую Киев решить не сможет», – считает политолог.

По мнению Джангирова, у Владимира Зеленского не получится внести изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

«Внести изменения в Конституцию они пока физически не смогут. Как минимум нет нужного количества людей. Даже если 200 депутатов из «Слуги народа» проголосуют, то ещё 100 нет. Может, есть ещё где-то около шестидесяти. То есть, пока изменения в Конституцию пока крайне маловероятны.

А если не вносить правки в Конституцию – то в чём смысл проводить местные выборы? Для Украины это ещё хуже – получить легитимную власть на неподконтрольной территории и не принять никакой юридической базы под реинтеграцию этих районов – это вообще звездец. Наши, конечно, способны на многое, ребята они талантливые, но вы представьте, что тогда по факту получается. Они на это не пойдут», – резюмировал эксперт.