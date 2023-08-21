«Это за гранью!» – общественник о ситуации в армии

Украинское руководство даже не пытается обеспечить содержание сражающейся армии, а сосредоточено на воровстве.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Уж на второй год полномасштабной войны государство должно было бы обеспечить армию. В то время, когда нам рассказывают о большой помощи Запада, когда у нас не сокращаются расходы бюджета на содержание сумасшедшего госаппарата, именно волонтёры собирают и на броники, и на каски, и на перевязочный материал», – сказал Доротич.

Он подчеркнул, что украинскую армию практически полностью содержат волонтёры.

«Я не имею права называть имя нашего воюющего коллеги, но я был удивлён, когда он просит деньги на ремонт двигателя у того автомобиля, который привозит боекомплект. И не может дать прямое обращение, интервью, боится, потому что сейчас законами запугали военных. Военных, которые отдают свои жизни и здоровье, ещё и запуганы уголовной ответственностью за распространение информации, которую должно знать общество.

Госбюджет разворовывается, даже на элементарный ремонт двигателя скидывались предприниматели, чтобы подвезти боекомплект на передовую. Это не то, что неправильно – это за гранью здравого смысла», – подытожил общественник.