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Новости Украины

Брюссель намерен предложить способ обойти российскую блокаду Черного моря для экспорта украинского зерна на Запад по суше, сообщает POLITICO Europe.

«В среду Европейская комиссия обнародует план значительного увеличения количества продовольствия, которое сельскохозяйственный тяжеловес Украина может доставлять голодающим странам мира автомобильными и железными дорогами ЕС», – пишет издание.

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Отмечается, что это призвано помочь в борьбе с проблемой, которую глава киевского режима Владимир Зеленский поднял на этой неделе, отметив, что блокада Одесского порта, вероятно, была чем-то, чего «не было со времен Второй мировой войны», и что десятки стран теперь столкнулись с дефицитом.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский обнародовал «план действий» на открытии встречи продовольственного агентства ООН в своей родной Польше, заявив, что блок должен противодействовать уничтожению сельского хозяйства Украины путем расширения экспортных каналов и отражая попытки Москвы представить себя как гуманитарного игрока, кормящего мир в условиях усиливающегося продовольственного кризиса.

«Необходимо организовать альтернативные коридоры для экспорта, особенно для пшеницы, кукурузы, потому что в Украине много запасов», – сказал Войцеховский в интервью POLITICO. «Мы хотим обеспечить цепочки поставок продовольствия для Европы и остального мира», – сказал он ранее на мероприятии ФАО.

Комиссар ЕС также завил, что Россия будет стремиться обратить ситуацию в свою пользу, когда дело доходит до продовольствия. Москва может обелить свой имидж, представив себя как благотворительного поставщика для бедных стран.

«Это российская пропаганда. Они намеренно уничтожают украинский (сельскохозяйственный) потенциал… и следующие шаги будут в том, что они друзья мира и изображают из себя спасателей», – утверждает польский политик, правда, не приводя никаких доказательств в пользу своего утверждения.

«Основное решение – это коридоры к (польским) портам Балтийского моря», – сказал еврокомиссар, упомянув Гданьск и Гдыню.

Войцеховский сказал, что многие подразделения Еврокомиссии участвовали в разработке плана, но он принял на себя инициативу после переговоров с министром сельского хозяйства Украины Николаем Сольским в Литве в прошлом месяце.

Украина и Россия являются гигантскими экспортерами продовольствия, но из-за войны миллионы тонн украинского зерна застряли в элеваторах и не могут быть доставлены на кораблях с Черного моря, на что традиционно приходилось не менее 80 процентов украинского экспорта продовольствия.

Озабоченность Запада логистикой украинского зернового экспорта понятна. Вывоз украинского зерна в страны ЕС – это одно из условий предоставления Киеву военной помощи. Так, с помощью зернового экспорта у Зеленского намерены оплачивать поставки оружия по ленд-лизу из США.