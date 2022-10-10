ЕС «топнул ножкой» на Турцию, обвинив в несоблюдении санкций против России

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Европейский комиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид МакГиннесс примчалась в Анкару с сообщением о новом, уже восьмом по счёту, пакете санкций против России.

Первым делом европейская посланница разразилась прямыми угрозами в адрес турецких компаний, которые по её мнению «…с начала войны все активнее сотрудничают с Россией и российскими компаниями».

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МакГиннес прямо заявила, что эти турецкие финансовые и бизнес структуры рискуют сами попасть под санкции ЕС.

Мак Гиннес встретилась с Министром торговли Турции Мехметом Мушем. Также, она пообщалась с министром финансов Нуреддином Небати и управляющим Центрального банка Шахапом Кавджиоглу. Турки устроили торжественный ужин в честь гостьи из Брюсселя и были весьма радушны. Однако анализ политической и экономической ситуации в самой Турции, заставляет сомневаться в том, что турецкая сторона станет активно реагировать на ультиматумы чиновников Европейской комиссии.

Турция уже заявляла, что отказывается выполнять санкционные решения, принятые США, ЕС и другими западными партнерами, и готова соблюдать только санкции, принятые Советом Безопасности ООН. Такое решение турецкого руководства оказалось живительным глотком воздуха для экономики страны.

Как известно, значительное число европейских и международных компаний прекратили свою работу в России, подчинившись санкциям. Их место мгновенно заполнили как турецкие, так и российские компании со смешанным капиталом, зарегистрированные в Турции.

Как утверждается в отчете Financial Times, экспорт из Турции в Россию увеличился почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Одновременно с ростом интенсивности торговли и совместных бизнес операций между Россией и Турцией усиливалось и негодование чиновников из Брюсселя. Подписание меморандума о взаимопонимании между двумя странами, которое было заключено турецким президентом Реджепом Эрдоганом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи в начале августа, вызвало у руководства ЕС настоящую истерику.

Особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что текст меморандума, его содержательная часть, не разглашается.

К попыткам уговорить Эрдогана присоединиться в полном объеме к антироссийским санкциям, подключился и вездесущий президент Франции, Эммануэль Макрон. Во время недавнего саммита Европейского политического сообщества в Праге последний буквально преследовал турецкого коллегу и призывал «бороться с попытками обойти введенные против России санкции».

Да, Эрдогану и его правительству приходится лавировать и стараться сохранить партнёрские отношения как с Российской Федерацией, так и с Европейским Союзом. В результате давления Запада, Турция была вынуждена прекратить работу банковской системы карты «Мир», которая была открыта для использования российскими гражданами в Турции. Однако тут же появились сообщения о намерении турок создать новый банк для работы с российскими банковскими картами…

Желание оставаться в нейтральной позиции во время глобальных мировых противостояний – традиционная политика Турции. Но в данном случае дело не только в турецких традициях, а в явной экономической выгоде.

На первый план также выходит политика внутренняя. В будущем году в Турции пройдут очередные президентские выборы. Задача нынешнего правителя страны – любой ценой остаться при власти. Слишком много людей в стране недовольны его деятельностью. Уйти спокойно на пенсию Эрдогану могут и не дать…

В условиях глобального экономического кризиса, который больно ударил и по Турции, у местной оппозиции более чем достаточно поводов для жесткой критики в адрес действующего президента.

Реджеп Эрдоган сделал громкое заявление, пообещав гражданам «компенсировать потерю благосостояния», уже к началу следующего года.

Вот несколько цитат из выступления президента Турции:

«Пока этот ваш брат (так Эрдоган называет самого себя – авт.) находится на этом посту, процентная ставка будет продолжать снижаться каждый день, неделю и месяц. Мы будем работать, мы будем производить, и мы взорвем наш экспорт вместе с этим… Мир переживает самый тяжелый период после Второй мировой войны. Глобальный политический и экономический баланс сил потрясен до основания. Экономические и социальные проблемы, спровоцированные эпидемией и войной, стали предвестниками более радикальных перемен. Эта картина затрагивает и нашу страну. Мы сводим воздействие глобальных кризисов на нашу страну на самый низкий уровень и предпринимаем шаги, которые станут примером для всего мира… Мы боремся с колебаниями цен и пытаемся увеличить доходы наших людей в соответствии с новым уровнем цен. Мы лучше знаем потери в благосостоянии нашего народа. Мы также принимаем меры, чтобы компенсировать это. Благодаря значительному увеличению заработной платы, которое мы сделали, мы поддержали всех, от рабочих до государственных служащих, от пенсионеров до сферы социальной помощи»

Судя по самим заявлениям, и экспрессии, с которой они озвучены, Эрдоган настроен решительно и намерен идти до победного результата на предстоящих выборах. Осуществить эту задачу без плотного экономического сотрудничества с Российской Федерацией он явно не сможет. И Эрдоган это прекрасно понимает.

«Хозяйские окрики» и угрозы из Брюсселя не смогут кардинально повлиять на экономическое партнерство России и Турции. Как показала практика применения предыдущих семи пакетов антироссийских санкций, последствия введения новых ограничений ударят по самой Европе. Западу стоило бы поучиться политической мудрости у «хитрого турка» Эрдогана.